Sex and the City, tutù di Carrie battuto all'asta per 52 mila dollari

L’iconico tutù che indossa Sarah Jessica Parker nella sigla di apertura dei titoli di testa di Sex and the City è stato battuto all'asta per 52 mila dollari.

Questo mitico indumento era stato originariamente pagato la cifra di 5 dollari, come fa sapere in queste ore Entertainment Tonight e come la stessa costumista della serie televisiva, ossia Patricia Field, ha confessato nel suo memoir uscito nel 2023.

La gonna a tre strati di tulle di color bianco che la giornalista specializzata in sesso interpretata da Parker indossa nei titoli di apertura della serie originale è stato messo all’incanto questo mese da Julien's Auctions, per la precisione ieri, giovedì 18 gennaio.

La casa d'aste aveva valutato il pezzo per 8.000 dollari, il che significa che il questo abito leggendario di storia della moda - ma soprattutto di storia delle televisione - è stato venduto per più di sei volte il suo valore. Non è nota l'identità dell'acquirente. "Inarrestabile! Signature Styles of Iconic Women in Fashion" è il nome con cui la casa d'aste Julien vende all'incanto collezioni di moda, che includono abiti e accessori appartenuti a reali o a celebrità. Per intenderci, si tratta della casa d’aste che ha venduto l'abito Jacques Azagury del 1985 della principessa Diana (battuto per 1,15 milioni di dollari), il vestito in velluto nero Catherine Walker, sempre di Diana, e l'ensemble haute couture di Givenchy 1961 appartenuto alla principessa Grace di Monaco.





Un tutù pagato in origine 5 dollari La gonna in questione è realizzata con tre strati di tulle e una cintura di raso. La gonna è foderata in spandex e non presenta né brand né taglia. In origine quel particolare pezzo era stato trovato per soli 5 dollari a a New York dalla famosa costumista Patricia Field. Lei stessa l'ha confessato nel suo libro Pat in the City: My Life of Fashion, Style, and Breaking All the Rules (2023), spiegando che l’aveva comprata per caso durante la ricerca dei costumi per il film a Midtown Mahnattan, pagandola quella cifra irrisoria, specie se si pensa a quanto è stata battuta all'asta ieri...

E pensare che Carrie avrebbe dovuto indossare un vestito di Marc Jacobs! Secondo quanto riporta la casa d'aste che si è occupata della vendita, inizialmente Sarah Jessica Parker avrebbe dovuto indossare un vestito di Marc Jacobs nei titoli di apertura, ma alla fine proprio la costumista Field ha scelto quella gonna in tulle. Il motivo? Non voleva “datarla” dal punto di vista fashion, nel senso che un abito di una maison è ovviamente legato a una certa annata, e gli spettatori di Sex and the City - spesso famelici come sono di moda e anche di “storia della moda” - avrebbero senz’altro incasellato un look firmato in un anno ben preciso. Per gli amanti del fashion, in fondo a questo articolo trovate un video pubblicato qualche anno fa dal profilo ufficiale di Sarah Jessica Parker in cui si vede Carrie che indossa quell’abito di Marc Jacobs che avrebbe originariamente dovuto sfoggiare, prima della scelta definitiva del tutù.

Anche il vestito con stampa di giornale di John Galliano per Dior è stato messo all’asta Il tutù non è stato l’unico tassello del fashion puzzle di Sex and the City a essere battuto all’asta.

Anche il vestito senza spalline in chiffon di seta con stampa di giornale di John Galliano per Christian Dior - indossato sempre da Carrie - è stato venduto: ha incassato 11.430 dollari. Quell’abito con stampa newspapers caratterizzava un look della protagonista nell'episodio della terza stagione intitolato Natasha. Sex and the City è andato in onda per sei stagioni su HBO. Nel 2021 è stato riavviato da Max nella nuova serie intitolata And Just Like That. Si prevede che la terza stagione dello show andrà in onda nel 2025.





Di seguito trovate le immagini del tutù battuto all'asta, condivise da Julian Auctions sul proprio account ufficiale di Instagram. E poi vi proponiamo il video che Sarah Jessica Parker ha pubblicato nel 2017, in cui si vede la sua Carrie indossare un abito di Marc Jacobs invece del tutù recentemente battuto all'asta per 52mila dollari.

