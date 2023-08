Sex and The City, And Just Like That rinnovata per una terza stagione

Poco prima del finale della seconda stagione, che debutterà in USA domani 24 agosto e in Italia su Sky e in streaming su NOW dal 25 agosto, arriva la notizia che il revival della famosa serie televisiva capitanata da Carrie & Co. è stata rinnovata per un terzo capitolo. "Siamo entusiasti di trascorrere più tempo nell'universo di Sex And The City”, ha dichiarato in queste ore il produttore esecutivo e showrunner Michael Patrick King

Habemus terzam! La "fumata bianca" è finalmente arrivata, assieme alla lietissima notizia che la serie revival di Sex and The City, intitolata And Just Like That..., è stata rinnovata per una terza stagione.

Poco prima del finale della seconda stagione, che debutterà in USA domani 24 agosto e in Italia su Sky e in streaming su NOW dal 25 agosto, arriva la notizia che il revival della famosa serie televisiva capitanata da Carrie (Sarah Jessica Parker) & Co. (Cynthia Nixon e Kristin Davis) è stata rinnovata per un terzo capitolo.

"Siamo entusiasti di trascorrere più tempo nell'universo di Sex And The City raccontando nuove storie sulle vite di questi personaggi a cui ci si può relazionare e che aspirano, interpretati da questi fantastici attori”, ha dichiarato in queste ore il produttore esecutivo e showrunner Michael Patrick King.



Il finale della seconda stagione è atteso per domani, 24 agosto, negli Stati Uniti su Max, dopo essere incominciata lo scorso 22 giugno. In Italia arriverà su Sky e in streaming su NOW dal 25 agosto.