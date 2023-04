Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



Sono terminate le riprese della seconda stagione di And Just Like That…, la serie sequel di Sex and the City.

Con grande sorpresa dei fan, Sarah Jessica Parker ha rivelato su Instagram che la produzione dell’attesissimo secondo atto è già terminata. No è che l'abbia proprio detto fuori dai denti, però un post abbastanza eloquente lo fa intuire, come spiegheremo di seguito.

Il pubblico non si aspettava adesso il fine-riprese, quindi è possibile che il secondo atto dello show torni sui nostri schermi prima del previsto.

La serie sequel, intitolata And Just Like That..., è stata presentata per la prima volta su HBO nel 2021, riportando le protagoniste femminili (non tutte e quattro, come ormai è ampiamente noto) della serie originale mentre vivono la loro vita da splendide 50enni.

La prima stagione di And Just Like That… ha ottenuto una risposta talmente favorevole da parte del pubblico che è stata immediatamente ripresa per un altro capitolo.

Per adesso non ci sono notizie ufficiali relative a una data di rilascio, tuttavia ci ha pensato la protagonista assoluta (con buona pace delle altre, è Carrie la prima donna) a far sapere tra le righe che i ciak sono finiti. Sarah Jessica Parker ha voluto fare cosa gradita al suo folto stuolo di follower, “spoilerando” che le riprese sono finite. Dunque entra ora in gioco la fase di post-produzione (il montaggio, per arrivare ai final cut dei vari episodi) e poi avremo finalmente il secondo capitolo And Just Like That... sui nostri schermi.



