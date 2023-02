Un'altra novità dal set della seconda stagione di And Just Like That...: Sam Smith apparirà come guest star , come ha annunciato lo stesso artista britannico su Instagram.

And Just Like That..., il ruolo di Sam Smith

La popstar britannica Sam Smith apparirà quindi nella stagione 2 di And Just Like That…, in arrivo prossimamente su HBO Max e attualmente in produzione. Nessun dettaglio sul ruolo che interpreterà, se quindi sarà semplicemente se stesso o se vestirà i panni di un personaggio di finzione. Essendo l'artista dichiaratamente non binario, potrebbe rapportarsi con il personaggio di Che Diaz, anch'esso non binario, che alla fine della prima stagione avevamo lasciato intenta a trasferirsi a Los Angeles insieme a Miranda. Ancora non è dato sapere quando uscirà la seconda stagione di And Just Like That..., ma in Italia sarà possibile seguirla su Sky e in streaming su Now tv probabilmente entro la fine del 2023.