Elton John ha perso la vista da un occhio

Elton John ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute, a seguito della grave infezione agli occhi che l'ha colpito la scorsa estate in Francia.

L'artista, 77 anni, ha raccontato d'aver perso la vista dall'occhio destro: ad oggi non riesce a vedere, leggere o guardare nulla.

Intervistato da ABC News, ha dunque ammesso di non essere sicuro della sua capacità di poter registrare nuova musica, poiché tutta la sua attenzione è focalizzata ora sulla salute.

Elton John parla delle sue condizioni di salute

"È da un po' che non faccio niente. Purtroppo ho perso la vista dall'occhio destro per via dell'infezione", ha raccontato Elton John. "Sono quattro mesi che non ci vedo più, e il mio occhio sinistro non è il massimo. C'è la speranza che tutto vada bene, ma al momento sono un po' bloccato. Andare in studio e registrare non so se sarà possibile, perché non riesco a vedere un testo".

Senza perdere la sua positività, Sir Elton John ha però detto: "Sono fortunato, sono l'uomo più fortunato del mondo". Il cantante si è detto orgoglioso della sua carriera, dei suoi figli, di come ha imparato ad essere gentile con se stesso: "Sono semplicemente molto fortunato e molto grato".

Oltre ai suoi attuali problemi di vista, Elton John ha dovuto affrontare diversi altri problemi di salute, a cominciare dagli interventi alle ginocchia e all'anca destra a seguito di una caduta, che lo hanno costretto a posticipare il tour d'addio previsto per il 2021. "Ho trascorso l'estate in tutta tranquillità a casa, riprendendomi, e sono felice dei progressi che ho fatto nella mia guarigione e nel mio recupero", ha concluso l'artista.