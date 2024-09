L’artista britannico ha proseguito: “Sono così grato per l’eccellente squadra di dottori e infermieri e per la mia famiglia che si è presa tanto cura di me durante le ultime settimane”. Infine, Elton John ( FOTO ) ha concluso: “Ho trascorso tranquillamente l’estate a casa in convalescenza e mi sento positivo riguardo al progresso fatto nel mio processo di guarigione e recupero fino a questo momento”.

Elton John è tra gli artisti più amati e di maggior popolarità nella storia della musica. In oltre cinquant’anni di carriera, il cantante ha lanciato album e singoli di enorme successo, tra i quali Your Song, Sorry Seems to Be the Hardest Word, Tiny Dancer e Rocket Man.