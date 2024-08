Elton John, esce il documentario Never Too Late sulla sua carriera

Il film, diretto dal documentarista R.J. Cutler e da David Furnish, marito dell'artista, verrà proiettato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival venerdì 6 settembre. L'uscita su Disney+ è prevista invece per il 13 dicembre

Elton John: Never Too Late, il documentario sull'incredibile carriera del leggendario artista, debutterà su Disney+ venerdì 13 dicembre (sarà visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now). Ad annunciarlo, nella giornata di giovedì 29 agosto, è stata la piattaforma di streaming.

Il film, diretto dal documentarista R.J. Cutler e da David Furnish, marito di Elton John, verrà proiettato in anteprima mondiale al Toronto International Film Festival venerdì 6 settembre.

Cosa aspettarsi da Elton John: Never Too Late

"Elton John: Never Too Late segue l'artista mentre ripercorre la sua vita e gli straordinari primi giorni della sua carriera lunga 50 anni, in un viaggio a tutto tondo, intimo ed edificante, carico di emozioni": così si legge nel comunicato ufficiale. "Mentre si prepara per il suo ultimo concerto in Nord America, al Dodger Stadium, Elton John ci riporta indietro nel tempo per raccontare gli straordinari alti e i bassi strazianti dei suoi primi anni, svelando come ha superato le avversità, gli abusi e la dipendenza per diventare l'icona che è oggi".

Il documenterio conterrà una nuova canzone originale di Elton John, di cui ad oggi non sono stati svelati i dettagli.

Dopo il Toronto International Film Festival, Elton John: Never Too Late avrà la sua première europea al BFI London Film Festival il 10 ottobre. Per un periodo limitato, a partire dal 15 novembre, sarà inoltre proiettato in selezionate sale cinemtografiche negli Stati Uniti e nel Regno Unito.