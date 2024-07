Carolina Crescentini e Giampaolo Morelli ( FOTO ) saranno i protagonisti della nuova commedia Come far litigare mamma e papà. Gianluca Ansanelli ha diretto il film in uscita al cinema a settembre.

Giampaolo Morelli e Carolina Crescentini guideranno un cast con altri volti amati del piccolo e grande schermo: Elisabetta Canalis, Valeria Barbieri, Luca Vecchi e Nino Frassica. Elisabetta Canalis ( FOTO ) ha raccontato su Instagram: “A settembre ci vediamo al cinema! Come far litigare mamma e papà è una commedia romantica e attuale, adatta a tutti, io mi sono divertita moltissimo”.

Come far litigare mamma e papà, il trailer e la trama

Warner Bros. Italia ha distribuito il trailer della pellicola offrendo un primo sguardo sul lavoro. Giampaolo Morelli ha rilanciato il filmato su Instagram scrivendo: “Un film per tutta la famiglia!!”. Questa la sinossi ufficiale: “Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta, fatta di sorrisi, coccole e merende biologiche. Ma Gabriele, che ha tutto questo, non lo sopporta. Per lui, la felicità sta nell’avere genitori separati, come i suoi compagni di classe, che hanno doppi regali, doppie vacanze, doppia paghetta e videogiochi illimitati. Circondato dalle attenzioni costanti di mamma Miriam (Carolina Crescentini) e papà Stefano (Giampaolo Morelli), complici e innamorati più che mai, Gabriele si sente in trappola”.

Il testo prosegue: “Quando i suoi genitori gli rivelano il desiderio di trasferirsi fuori città, realizza che l’unica soluzione per evitare questo incubo è farli separare! Con l’aiuto della sua amica del cuore Rebecca, mette in atto un diabolico piano per raggiungere il suo obiettivo”:

Come far litigare mamma e papà, la data di uscita

La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane tra due mesi circa, più precisamente il 12 settembre.