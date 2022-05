Morte di Aldo Moro, Mattarella depone corona di fiori in via Caetani

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto questa mattina una corona di fiori a via Caetani sotto la lapide dedicata ad Aldo Moro. Proprio in via Caetani, il 9 maggio di quarantaquattro anni fa, il cadavere del leader politico della Democrazia Cristiana fu trovato nel bagagliaio di una Renault 4 rossa. Lo statista, per 55 giorni ostaggio delle Brigate Rosse, era stato sequestrato in via Fani il 16 marzo. Il 9 maggio è diventato anche la giornata nazionale in ricordo delle vittime del terrorismo.