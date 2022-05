6/11 ©Ansa

Per i due si tratta del terzo bilaterale in poco più di un anno, dopo l'incontro in Cornovaglia al G7 e la visita di Biden a Palazzo Chigi a margine del G20 di Roma. Il presidente del Consiglio arriverà a Washington martedì dopo il vertice virtuale tra i leader del G7 e il presidente ucraino Zelensky e il giorno dopo quel 9 maggio che per la Ue è la giornata della pace e per Mosca è la giornata della Parata della vittoria sui nazisti in Germania