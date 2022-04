Guerra in Ucraina, Zelensky: aspettiamo Draghi a Kiev

Mondo

Da Kiev arrivano quasi ogni giorni richieste di nuove e specifiche armi per respingere le forze russe e difendersi. Alcuni Paesi hanno risposto da subito all'appello, altri hanno fatto un passo indietro e sono stati per questo criticati

In soccorso di Scholz sono arrivati i vertici delle forze armate tedesche. L'ispettore generale Markus Laubenthal ha detto che non si possono inviare armi perché servono al Paese “per reagire alle contingenze” e si rischierebbe di indebolire “notevolmente” la capacità di difesa del Paese. Andrij Melnyk, ambasciatore ucraino in Germania (in foto), ha però messo in discussione questa tesi e si è detto “deluso” dall’atteggiamento di Scholz