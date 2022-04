DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 25 aprile sulla crisi

Il segretario di Stato e quello alla Difesa americani Antony Blinken e Lloyd Austin si sono recati ieri a Kiev, prima visita di leader Usa in Ucraina dallo scoppio delle ostilità da parte della Russia, e sono rientrati stamani in territorio polacco. Lo hanno reso noto funzionari americani. Durante il loro viaggio, Blinken e Austin hanno annunciato il graduale ritorno a partire da "questa settimana" di una presenza diplomatica Usa in Ucraina e un ulteriore aiuto diretto e indiretto di oltre 700 milioni di dollari a Kiev. "L'amicizia e la partnership" tra Kiev e Washington sono più forti che mai, afferma Zelensky salutando anche la riconferma del presidente francese "Macron vero amico dell'Ucraina". Ancora polemiche invece sulla missione di Guterres, che oggi sarà ad Ankara per poi andare domani a Mosca e giovedi' nella capitale ucraina. "Non capiamo l'intenzione" del segretario generale Onu "di parlare con Putin e non è autorizzato" a farlo per nostro conto, dicono dallo staff di Zelensky. Entra oggi nel terzo mese la guerra della Russia in Ucraina. Bombardamenti e morti anche ieri, nel giorno della Pasqua ortodossa. Nella regione di Donetsk cinque le vittime, tra cui due bimbe di 5 e 14 anni. L'Onu chiede una tregua "immediata" a Mariupol per evacuare i civili. I militari russi bloccano chi vuole andar via da Kherson, mentre Mosca starebbe per organizzare li' un referendum farsa per legittimare la sua occupazione. Concentrazione di forze russe segnalata vicino Huliaipole, nella regione di Zaporizhzhia.