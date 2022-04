2/10 TELEGRAM 'TSV TRANSNISTRA/Ansa

Il ministero ha riferito che ci sono alcune finestre rotte e che dall'edificio usciva del fumo, ma non ci sono vittime. Ha poi aggiunto che "stando alle informazioni preliminari, sono stati sparati colpi con un lanciagranate portatile anticarro" e che sul posto si sono recati artificieri, vigili del fuoco oltre che ambulanze come sembrano confermare alcune foto circolate su Telegram, ma non verificate, come fa notare The Jerusalem Post

Transnistria, la terra di nessuno che potrebbe cambiare la guerra in Ucraina