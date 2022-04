DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 26 aprile sulla crisi

Il ministro degli Esteri russo Lavrov lascia intravedere scenari oscuri: "Il pericolo di un terzo conflitto mondiale è reale". L'accusa alla Nato è di combattere una "proxy war" in Ucraina, attraverso la fornitura di armi. Poi l'attacco Kiev, che fingerebbe di discutere ai negoziati, sottolineando che la Russia vuole procedere coi colloqui. "In Ucraina si decide il destino dell'Europa, della sicurezza globale e del sistema democratico", è la risposta indiretta di Zelensky. Oggi a Mosca arriva il segretario generale delle Nazioni Unite Guterres. Summit del Pentagono nella base di Ramstein in Germania: hanno aderito oltre 20 Paesi alleati, tra cui l'Italia. Secondo gli Usa, l'Ucraina potrebbe vincere la guerra, l'obiettivo è vedere la Russia "indebolita" al punto che non possa lanciare nuove offensive. Fallito l'ennesimo corridoio umanitario per evacuare l'acciaieria a Mariupol, dove intanto sarebbe stata scoperta una terza fossa comune. Sale la tensione anche in Transnistria, l’enclave russa in Moldavia.