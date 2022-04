Transnistria, nuove esplosioni: colpita unità militare

Il Consiglio di sicurezza della Transnistria riferisce di un nuovo attacco contro un'unità militare vicino a Tiraspol. Lo riporta l'agenzia russa Tass citando il servizio stampa del presidente dell'autoproclamato governo della Transnistria, Vadim Krasnosel'skij. Tra ieri e oggi sono stati complessivamente tre gli attacchi sul territorio riferiti dalle autorità, che hanno quindi deciso di potenziare le misure di sicurezza, alzando l'allerta 'terrorismo' al livello 'rosso' e cancellando la parata del 9 maggio (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA ).

Questa mattina l'agenzia Tass ha riferito anche di un altro attacco in Transnistria in cui è stato colpito il centro di trasmissione della radio russa che è saltato in aria. "Le due antenne più potenti sono state distrutte. Entrambe erano usate per ritrasmettere la radio russa. Nessuno dei dipendenti della stazione radio, o la gente del posto, è stato ferito", ha riferito il servizio stampa del ministero dell'Interno della Transnistria citato dall'agenzia stampa russa.

I timori della Moldavia

In seguito alla serie di esplosioni che si sono verificate nella regione separatista filorussa della Transnistria, in Moldavia cresce il timore che il conflitto russo-ucraino possa estendersi al Paese dell'Europa centrale. Il presidente moldavo Maia Sandu ha convocato per oggi il consiglio di sicurezza nazionale in seguito alla quale terrà una conferenza stampa. La Transnistria, la cui autoproclamata indipendenza non è riconosciuta dalla comunità internazionale, si è separata dalla Moldavia dopo una breve guerra civile in seguito al crollo dell'Unione Sovietica. Il territorio, con una popolazione di circa 500.000 abitanti, è fortemente dipendente dalla Russia, che fornisce gas gratuito e ha schierato 1.500 truppe.