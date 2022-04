1/10 ©Ansa

“Nel breve termine Putin vuole prendere l'Ucraina e poi potrebbe puntare alla Moldavia attraverso la Transnistria, poi la Georgia e ancora i Paesi Baltici”. A dirlo, in un’intervista a Rainews24, è Andrei Illarionov, ex consigliere economico del presidente russo dal 2000 al 2005 (insieme in una foto del 2004)

