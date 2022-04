Guerra Ucraina, Zelensky: “Russia vuole altri Paesi, è solo l’inizio"

Nel videomessaggio notturno del 58esimo giorno di guerra, il presidente ucraino ha citato un comandante di Mosca secondo cui i russi vorrebbero prendere il controllo del sud dell'Ucraina per avere accesso alla Transnistria, regione separatista della Moldova. Ha poi comunicato che le forze armate hanno ricevuto le armi occidentali e ha rivolto un pensiero di preghiera in occasione del Venerdì Santo ortodosso che cade in questa settimana

"Naturalmente noi ci difenderemo finché sarà necessario per spezzare questa ambizione della Federazione russa”, ha assicurato il presidente ucraino. "Tutti i Paesi che, come noi, credono nella vittoria della vita sulla morte, devono combattere al nostro fianco, devono aiutarci perché noi siamo in prima linea. Noi eravamo i primi sulla lista, chi sarà il prossimo?", ha dichiarato Zelensky. "Se chiunque può diventare il prossimo, chi vuole restare neutrale oggi per non perdere niente, fa la scommessa più rischiosa. Perché perderete tutto", ha concluso Zelensky.

“Arrivate le armi occidentali di cui abbiamo bisogno”

Zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. "Siamo stati ascoltati finalmente" e stiamo ricevendo "esattamente quello che abbiamo chiesto", ha detto Zelensky nel videomessaggio.

“Ogni cristiano preghi affinché la morte perda”

Zelensky nel suo discorso ha fatto riferimento alla ricorrenza del Venerdì Santo che precede la Pasqua ortodossa, che quest'anno cade questa settimana. "Si conclude oggi il Venerdì Santo, uno dei giorni più tristi dell'anno per i cristiani. Il giorno in cui la morte sembra aver vinto. Ma speriamo in una risurrezione. Crediamo nella vittoria della vita sulla morte. E preghiamo affinché la morte perda", ha dichiarato il presidente ucraino. "Quest'anno, mentre imperversa una guerra su vasta scala, la guerra della Russia contro il nostro Stato, queste parole hanno per noi un significato speciale. La Russia ha portato la morte in Ucraina. Dopo otto anni di brutale guerra nel Donbass, la Russia vuole distruggere completamente il nostro Stato. Privare letteralmente gli ucraini del diritto alla vita. Ma non importa quanto feroci siano le battaglie, non c'è possibilità di morte nella vita. Tutti lo sanno. Ogni cristiano lo sa".