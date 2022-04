Ucraina, nell'acciaieria Azovstal anche bambini: "Ci manca il sole"

Nelle immagini diffuse dal battaglione Azov le testimonianze di chi a Mariupol vive ormai da quasi due mesi in quello che un tempo è stato uno dei siti produttivi più importanti di tutto il Paese. Oltre ai combattenti, rifugiati nei sotterranei anche gli addetti all'impianto, le loro famiglie e stranieri arrivati in Ucraina per combattere contro la Russia

Donne, bambini, anche neonati. Nascosti tra le stanze, i corridoi e i sotterranei dell’acciaieria Azovstal di Mariupol ci sono anche i familiari degli addetti agli impianti di quello che un tempo era uno dei siti produttivi più importanti di tutta l’Ucraina. Li si vede in un video diffuso dal battaglione Azov, il gruppo di resistenza armato ucraino che Vladimir Putin definisce “neonazista”. Alcuni giocano, altri chiedono di tornare a casa. Sarebbero circa un migliaio in tutto i civili nascosti nell’acciaieria diventata bunker, secondo le stime delle autorità ucraine. Intanto Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, fa sapere che - nonostante i ripetuti appelli per un’evacuazione - le forze armate hanno ripreso ad attaccare il sito, da aria e da terra. Per il sindaco di Mariupol, Vadym Boichenko, sarebbe necessario “un giorno intero” per evacuare tutti (GUERRA IN UCRAINA, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE DI SKY TG24).