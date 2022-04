Guerra in Ucraina, perché si pensa che Putin sia malato

3/10

Nel video il presidente appare innaturale. Non cambia mai posizione, l'espressione del viso rimane quasi sempre la stessa, così come il tono della voce. Soprattutto, però, afferra con le mani il tavolino tra lui e il suo interlocutore come se dovesse reggersi o, hanno notato altri, spingerlo via da sé. Il pollice destro a tratti si muoveva, come in maniera inconsulta, un'irrequietezza che ha fatto pensare al tentativo di nascondere il tremore del Parkinson. Anche il piede destro è stato continuamente in movimento

Russia, i dubbi del Cremlino sulla guerra. Ma Putin prepara la parata militare