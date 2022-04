1/10 ©Ansa

Nella Russia di Putin in guerra con l’Ucraina non si rinuncia alla storica parata militare prevista per il 9 maggio, giorno in cui Mosca celebra la vittoria contro i nazisti nella Seconda Guerra mondiale. L’evento si terrà nella capitale, ma anche in altre città ci saranno sfilate militari

