DIRETTA Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 23 aprile sulla crisi

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, sarà a Kiev la prossima settimana per incontrare il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, dopo aver visto l'omologo russo Vladimir Putin. Zelensky ha affermato che i partner occidentali hanno finalmente iniziato a fornire a Kiev le armi di cui ha davvero bisogno. "Siamo stati ascoltati finalmente" e l'Ucraina sta ricevendo "esattamente quello che abbiamo chiesto", ha detto in un videomessaggio. Intanto alla periferia di Mariupol è stata scoperta una nuova fossa comune. Nel villaggio di Vynohradne potrebbero essere sepolti oltre 1.000 cadaveri. Un membro dell'equipaggio morto, 27 dispersi e 396 tratti in salvo dalla Moskva, l'ammiraglia della flotta russa del mar Nero colpita da missili ucraini il 13 aprile al largo di Odessa e affondata. È il bilancio fornito dal ministero della Difesa russo. Intanto il comando russo ha annunciato che in questa "seconda fase" dell'invasione l'obiettivo delle sue forze è quello di "prendere il pieno controllo del Donbass e dell'Ucraina meridionale" per ottenere "l'apertura di un corridoio terrestre verso la Crimea". Ma si teme anche per Odessa e fa paura la Transnistria.

