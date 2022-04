What’s Next, il progetto di Sky TG24 e Will

Un video a settimana in cui Silvia Boccardi affronterà i temi di cui più si discute, analizzandoli da un punto di vista originale e con un linguaggio fresco e innovativo. Si parte dalla guerra in Ucraina: la prima puntata onair venerdì 22 aprile e online da sabato 23 sul nostro sito e sui social di Sky TG24 e di Will

Il cambiamento arriva sempre un po' per volta e poi tutto d'un tratto. Guardare ai grandi trend del cambiamento di oggi per capire il mondo di domani è l'obiettivo di What's Next, il nuovo progetto frutto della collaborazione tra Sky Tg24 e Will (@will_ita), la community online first composta da oltre 1,5 milioni di persone e aziende che ogni giorno affronta il cambiamento che avviene attorno a noi. Will racconta l'attualità in maniera semplice e immediata su Instagram e le principali piattaforme social "per fare tutti i giorni un figurone a cena".