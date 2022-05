6/10 ©Ansa

Riguardo la propaganda interna, dice Pomerantsev, in Russia circa il 30% delle persone sono a favore della guerra e il 30% contro, "una cifra quest'ultima che non è per niente in crescita", spiega l’esperto, sottolineando che "esistono molti modi per misurare i sentimenti dell'opinione pubblica anche senza le domande dirette dei sondaggi". (Nella foto un manifestante russo viene portato via dalla polizia durante una protesta contro la guerra in Ucraina)