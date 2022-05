Gagauzia, la propaganda russa in Moldavia. Il reportage

"Stand for Ukraine"

Ucraina, perché la Moldavia teme di essere trascinata nella guerra

Una regione di poco più di 156.000 abitanti, un'ampia comunità turca e anche chi qui si rifugia, in fuga dalla Transnistria, autoproclamata repubblica occupata dalle truppe russe, e superando la paura trova il coraggio di esprimere un pensiero: "Stand for Ukraine". (GUERRA IN UCRAINA, LO SPECIALE DI SKY TG24 – TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE)