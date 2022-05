Guerra Russia-Ucraina, le news di oggi 10 maggio sulla crisi

L'offensiva russa continua a concentrarsi sul sud e sull'est dell'Ucraina e in particolare su Odessa, colpita ancora ieri sera da una serie di raid missilistici con almeno un morto e cinque feriti. Colpito, fra l'altro un centro commerciale. In mattinata, sempre a Odessa, un bombardamento russo aveva costretto il primo ministro Denis Shmygal e il presidente del Consiglio europeo C harles Michel a cercare riparo nei rifugi le foto di Michel all'interno del bunker ). Nella notte un missile russo ha distrutto il Monastero di San Giorgio di Svyatogorsk, nell'Ucraina orientale, un eremo del 1526 dove si erano raccolti molti rifugiati. Nell'attesa dell'incontro previsto per oggi con il premier Mario Draghi, dedicato alle sanzioni da imporre a Putin e alla Russia e agli aiuti all'Ucraina, il presidente americano Joe Biden ha firmato una legge per velocizzare l'invio di armi a Kiev ispirata ad una misura del 1941 usata per fornire equipaggiamenti ai britannici che combattevano contro Hitler. Macron: la pace non si costruisce umiliando Mosca . Sulla richiesta di ingresso nell'Ue dell'Ucraina, Von der Leyen spiega: puntiamo a dare il parere sull'adesione di Kiev a giugno.