"Abbiamo molte cose di cui parlare. Benvenuto, amico", ha detto Biden al suo ospite. La guerra in Ucraina, ha sottolineato il premier italiano, ha unito ancora di più Roma e Washington. "Putin pensava di dividerci, ma ha fallito. Siamo uniti nel condannare l'invasione dell'Ucraina, uniti nelle sanzioni e nell'aiutare l'Ucraina come ci ha chiesto il presidente Zelensky. Dobbiamo utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili", ha sottolineato Draghi

