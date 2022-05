Guerra Ucraina-Russia, le news di oggi 11 maggio sulla crisi. DIRETTA

"Nel loro incontro nello studio Ovale Joe Biden e Il premier Mario Draghi i hanno sottolineato il loro impegno a perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia": lo afferma la Casa Bianca in una sintesi del colloquio. Draghi ha detto che si deve 'utilizzare ogni canale per la pace, per un cessate il fuoco e l'avvio di negoziati credibili'. In serata il resoconto Usa: i due statisti hanno discusso anche di misure sicurezza alimentare ed energia e si sono impegnati a lavorare insieme sulle crisi globali. 'Putin pensava di dividerci e ha fallito', ha detto Draghi. 'Un'Unione europea forte e' nell'interesse degli Usa', ha spiegato Biden, che ha definito il premier italiano 'un buon amico e un grande alleato'. Tra gli otto e i dieci generali russi sono stati uccisi in Ucraina dalle forze di Kiev. Lo ha detto il capo dei servizi di intelligence militare Usa, il generale Scott Berrier, spiegando che il pesante bilancio è dovuto al "ruolo insolito" che i vertici militari di Mosca hanno svolto nella guerra contro l'Ucraina. "Invece di guidare le operazioni a distanza", ha spiegato Berrier, "i generali russi sono dovuti andare al fronte per assicurarsi che i loro ordini fossero eseguiti". Intanto il portavoce del Pentagono John Kirby, ha fatto sapere che gli Stati Uniti hanno cominciato ad armare l'Ucraina già prima dell'invasione, avendone avuto sentore. I caduti che Mosca vuole dimenticare. A Kharkiv trovati centinaia di corpi di militari russi nei vagoni frigo di un treno. Ancora pesanti raid su Azovstal, E la Bielorussia schiera truppe speciali al confine. Transito interrotto causa occupazione straniera. Il gestore del Gas di Kiev annuncia da oggi lo stop ai flussi per l'Europa da uno dei punti di ingresso. Il prezzo del metano vola in borsa.