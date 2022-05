Ucraina, i problemi dell’esercito russo

8/10

In un’intervista a La Repubblica, Mykhailo Podoliak, consigliere del presidente ucraino Zelensky ha detto che i russi “in termini di uomini in campo ed equipaggiamento militare non sono in vantaggio, né a Sud né a Est” e che i negoziati sono al momento congelati. "Lo scambio di prigionieri, i corridoi umanitari e il ritorno dei nostri cittadini portati in Russia, invece, sono attività che proseguono"

Il negoziatore ucraino: "Si deve tornare al tavolo, Mosca lo capirà presto"