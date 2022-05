Sulla Piazza Rossa di Mosca sfilano soldati e mezzi militari per i 77 anni dalla sconfitta della Germania di Hitler per mano dell'Armata Rossa. Presente anche il presidente Vladimir Putin. “Combattete per la sicurezza della patria e per il futuro”, ha detto rivolgendosi “alle nostre forze armate e alle milizie del Donbass”. E ancora: “L'orrore di una guerra globale non si deve ripetere”