Guerra Ucraina, Zelensky: “Siamo parte mondo libero, Russia perderà”

Parlando della giornata di domenica, in cui Zelensky ha partecipato alla riunione del G7 e ha incontrato a Kiev il premier canadese Justin Trudeau (mentre la moglie Olena Zelenska ha incontrato la first lady Usa Jill Biden ), il leader ucraino ha sottolineato: "La cosa principale che ho sentito oggi è stata la disponibilità ancora maggiore del mondo ad aiutarci. E il fatto che abbiamo già raggiunto un risultato storico, perché è chiaro a tutto il mondo libero che l'Ucraina è la festa del bene in questa guerra". "Sono sicuro che questa giornata in Ucraina – ha detto ancora Zelensky – ha dimostrato che siamo già parte a tutti gli effetti del mondo libero e di un'Europa unita. Questo è in evidente contrasto con la solitudine di Mosca, nel male e nell'odio che tutti vedranno domani".

"La parola chiave dovrebbe essere pace"

vedi anche

Ucraina, raid su scuola-rifugio nel Lugansk. Zelensky: 60 morti. VIDEO

Il riferimento è alla parata per il Giorno della Vittoria in programma in Russia oggi 9 maggio. "La Russia ha dimenticato tutto ciò che era importante per i vincitori della seconda guerra mondiale", ha aggiunto Zelensky alla vigilia delle commemorazioni a Mosca per celebrare la vittoria sulla Germania nazista. Il presidente, nel videomessaggio, ha poi accusato i russi di "pesanti bombardamenti" in diverse regioni ucraine, tra cui quello che ha ucciso 60 persone nascoste in una scuola di Lugansk. "Come se oggi non fosse l'8 maggio, come se domani non fosse il 9, quando la parola chiave dovrebbe essere pace per tutte le persone normali", ha denunciato.