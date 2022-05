Guerra in Ucraina, raid su scuola-rifugio nel Lugansk. VIDEO

Morti due ragazzi tra 11 e 14 anni a Pryvillia

Nel sotterraneo si nascondevano 90 persone, nella serata almeno una trentina era stata tratta in salvo. Intanto, due ragazzi di 11 e 14 anni sono stati uccisi e due ragazze di 8 e 12 anni sono state ferite, sempre il 7 maggio, in un bombardamento russo sulla città di Pryvillia, del distretto di Sievierodonetsk, sempre nella regione di Lugansk, come riferito dall'ufficio del procuratore generale di Kiev su Telegram. Undici persone sono invece intrappolate in queste ore tra le macerie dell'edificio bombardato la notte scorsa dalle forze russe nel villaggio di Shypylivka, nella regione orientale ucraina di Lugansk.