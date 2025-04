Parigi, oggi la manifestazione di Rn per Le Pen. In piazza anche Attal

Il Rassemblement National (Rn) raduna oggi, 6 aprile, i suoi sostenitori a Parigi per una manifestazione in sostegno alla sua leader Marine Le Pen , condannata in primo grado a 4 anni per appropriazione indebita di fondi pubblici e dichiarata ineleggibile per 5 anni, con la conseguente esclusione dalle elezioni presidenziali . Il raduno si terrà a partire dalle 15 in Place Vauban della capitale francese, davanti agli Invalides. Anche la sinistra si prepara a scendere in piazza, con una contromanifestazione a Place de la République. E sempre oggi il blocco di centro è chiamato a raccolta dall'ex premier Gabriel Attal nella periferia della capitale, a Seine-Saint-Denis.

Le tensioni in Francia

A due anni dalla fine naturale del mandato di Emmanuel Macron, il mondo politico francese ha subito un importante scossone dopo la condanna in primo grado di Le Pen, aggravata da uno scenario con crescenti tensioni internazionali e una latente crisi politica (vista la mancanza di una maggioranza nell'Assemblea nazionale e la riforma delle pensioni). La tre volte candidata all'Eliseo per Rn non ha intenzione di arrendersi, e mentre aspetta il verdetto della Corte d'Appello entro l'estate 2026, inizia a passare il testimone al presidente del suo partito, Jordan Bardella.

Le polemiche

"Non è né sano, né auspicabile" organizzare una manifestazione per protestare contro una decisione del tribunale, ha detto il premier François Bayrou a Le Parisien. Questa settimana Donald Trump e il suo vicepresidente JD Vance hanno espresso il loro sostegno a Le Pen: una mossa che Bayrou ha bollato come "interferenza". Anche la sinistra si scaglia contro la manifestazione di Rn, che è "contraria alla giustizia e allo Stato di diritto" secondo Marine Tondelier, segretaria nazionale degli Ecologisti, che ha lanciato un appello per la contromanifestazione a Place de la République. All'appuntamento si uniranno anche La France Insoumise e Générations, ma non il Partito socialista e nemmeno quello comunista.