Guerra in Ucraina, 10 mila evacuati da Donetsk e Lugansk in Russia

Il presidente Vladimir Putin coverebbe da tempo interessi sull'Ucraina meridionale e già anni fa aveva detto che alcune delle città che si trovano in quest'area appartenevano alla Russia. Ecco perché c'entra con quello che sta accadendo ora

Da quando è iniziato il conflitto in Ucraina, sono state fatte varie ipotesi sui piani del presidente Vladimir Putin . C’è chi pensa che possa invadere anche altri Paesi che un tempo facevano parte dell’Unione Sovietica, e chi crede in un conflitto più limitato geograficamente . E ancora, c’è chi ritiene che voglia conquistare tutta l’Ucraina e chi suppone che - anche a causa delle difficoltà sul campo - voglia limitarsi solo a un’area

A fine aprile, Rustam Minnekayev, un comandante militare di alto livello, ha detto che l’obiettivo della Russia è prendere il controllo dell’ Ucraina meridionale e formare un ponte di terra con la Crimea: una conquista che darebbe alla Russia accesso diretto alla Transnistria , una regione moldava che si è autoproclamata indipendente ma è tuttora riconosciuta dalla comunità internazionale come parte di quello Stato

Le dichiarazioni hanno attirato l’attenzione perché, come riporta il Guardian, suggeriscono la volontà di parte del Cremlino di occupare in modo permanente i territori caduti sotto il suo controllo durante la guerra. Tuttavia, non è la prima volta che questo territorio diventa un “osservato speciale”