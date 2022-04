11/11

Per quanto riguarda il futuro della Nato, la guerra in Ucraina ha portato alcuni Paesi che non avevano mai pensato di entrare nell’Alleanza a cambiare idea, come la Svezia e la Finlandia che si apprestano a diventare nuove componenti dell'organizzazione. Ucraina e Georgia dovrebbero restare fuori, ma la Russia si troverebbe così ancora più circondata sull’ampio confine con la Finlandia