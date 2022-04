Guerra Russia-Ucraina, le ultime news di oggi 30 aprile sulla crisi

Il presidente ucraino non chiude ai colloqui di pace ma dice che "il rischio che falliscano è alto". Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov accusa la Nato di fare di tutto per Nato "per impedire il completamento dell'operazione speciale russa in Ucraina mediante accordi politici". Continua la resistenza ucraina nella fabbrica dell'Azovstal a Mariupol, dove è in corso un tentativo di evacuazione dei civili