Guerra Ucraina-Russia, le ultime news di oggi 1 maggio sulla crisi

Gli ultimi approfondimenti:

I raid non si fermano, ma Zelensky assicura: “L’Ucraina tornerà libera”. Dopo una giornata in cui sono piovute bombe su Odessa e Kharkiv, il presidente ucraino è tornato a parlare con un videomessaggio su Telegram, in cui ha invitato il suo popolo a non mollare. Intanto fanno il giro del mondo le immagini satellitari dell’acciaieria di Mariupol ormai distrutta e la cui evacuazione non è ancora conclusa. Putin starebbe inoltre pensando a una "guerra totale" con Kiev: l'annuncio potrebbe arrivare il 9 maggio.