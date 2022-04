4/10 ©Ansa

“Ci sono cantine e bunker che non possiamo raggiungere perché sono sotto le macerie. Non sappiamo se le persone lì sono vive o no. Ci sono bambini dai quattro mesi ai 16 anni. E ci sono altre persone intrappolate in posti che non si possono raggiungere", ha detto Palamar

Ucraina, autorità russe inviano esperti nella centrale di Zaporizhzhia