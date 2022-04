Ucraina, autorità russe inviano esperti nella centrale di Zaporizhzhia

Le autorità russe hanno inviato esperti nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, nel sudest dell'Ucraina. Secondo l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), gli ucraini hanno aggiornato l'Agenzia riguardo l'impianto, "controllato dalle forze russe ma ancora gestito dal suo staff ucraino", con il personale che lavora "sotto un'incredibile pressione", come si legge in una dichiarazione diffusa nelle ultime ore del direttore generale Rafael Mariano Grossi che cita gli ucraini. (GUERRA IN UCRAINA: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE)