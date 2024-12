Aereo in volo da Baku a Grozny precipita in Kazakistan, sei superstiti

Diverse persone che erano a bordo del volo che si è schiantato vicino ad Aktau sono sopravvissute. Lo riferisce il ministero per le emergenze kazako in base a informazioni preliminari, citato dalle agenzie russe. Si tratta di un velivolo della Azerbaijan Airlines

Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino alla città di Aktau. Lo riferiscono le agenzie russe. Diverse persone che erano a bordo dell'aero che si è schiantato vicino ad Aktau, in Kazakistan, sono sopravvissute. Lo riferisce il ministero per le emergenze kazako in base a informazioni preliminari, citato dalle agenzie russe. Si tratta di un volo della Azerbaijan Airlines.

Il volo dell'Azerbaigian Airlines in volo da Baku a Grozny che si è schiantato in Kazakistan sarebbe caduto a causa di una collisione con uno stormo di uccelli. Lo scrive Sputnik Azerbaigian, citando la compagnia aerea. A bordo dell'aereo precipitato in Kazakistan c'erano 67 persone, 62 passeggeri e cinque membri dell'equipaggio, ha precisato il Ministero dei trasporti del Kazakistan.

Secondo l'ufficio stampa del ministero delle Emergenze kazako, citato dalla Tass, quarantadue persone sono morte nello schianto dell'aereo passeggeri nei pressi di Aktau in Kazakistan, mentre venticinque sono sopravvissute. "A bordo c'erano 67 persone, tra cui cinque membri dell'equipaggio. Le informazioni sui feriti sono in fase di chiarimento. Secondo i dati preliminari, ci sono 25 sopravvissuti. Ventidue sono stati trasportati in ospedale", si legge nella dichiarazione. Secondo il Ministero delle Emergenze, 150 vigili del fuoco stanno spegnendo l'incendio sul luogo dell'incidente.

L'ufficio stampa del ministero kazako ha precisato che a bordo dell'aereo dell'Azerbaijan Airlines, in volo da Baku a Grozny in Cecenia, c'erano 37 cittadini azeri, 6 kazaki, 3 kirghizi e 16 russi.