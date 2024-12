Siria, proteste per video attacco a santuario. Autorità: “È vecchio”

Mondo

Si tratta di una metanfetamina conosciuta anche come 'droga dei kamikaze', spesso mischiata con la caffeina. Non è molto diffusa in occidente, mentre è una sostanza che si trova relativamente in abbondanza in Medio Oriente. In Siria sono stati scoperti diversi laboratori per la produzione del Captagon. Ecco di cosa si tratta e quali sono gli effetti