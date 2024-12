Il violinista siriano che suona per la libertà

La vicenda di Alaa Arsheed e della sua famiglia raccontano la determinazione di un popolo che non ha mai abbandonato la lotta per la libertà, nemmeno nelle situazioni più drammatiche. Mentre la Siria continua a essere osservata dal mondo con una combinazione di paura e speranza, lui ci insegna che l’arte può diventare uno straordinario strumento di resistenza e rigenerazione. Perché, come dimostrano le melodie del suo violino, anche nei momenti bui, la bellezza resta un atto di ribellione che nulla può soffocare