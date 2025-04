Come parlare di femminicidio ai bambini?

Come si spiega la violenza di genere ai più piccoli? Siamo partiti da una frase di una bambina delle elementari - “mamma, non mi fidanzerò mai perché non voglio essere uccisa” - per provare a capire come rassicurare le bambine in un contesto sociale in cui i femminicidi sono quasi quotidiani. Ma anche comprendere come spiegare ai più piccoli i significati di "possesso" e "consenso". Lo abbiamo chiesto a Simona Bernardini, psicoterapeuta di Telefono Rosa