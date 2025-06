De Meo lascia Renault. Un "lusso" che l'auto non può permettersi

Luca De Meo abbandona a sorpresa il marchio della losanga. Lo aveva preso che perdeva quasi otto miliardi all’anno e, in un lustro, ha lanciato la sua Renaulution, puntando sull’effetto vintage, come già fatto in Fiat. Il risultato è un milione e mezzo di auto consegnate solo lo scorso anno e il ritorno alla piena produttività delle fabbriche. Ora lascerà l’automotive per sbarcar in Kering, marchio francese di lusso, e non è una buona notizia per la filiera automobilistica europea