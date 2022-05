6/10 ©Getty

LO SCONTRO CONTRO IL MONDO - Un simile cambio di registro nella propaganda è in realtà già iniziato: la scorsa settimana il generale Minnekaev, uno degli ufficiali in campo in Ucraina, ha detto che Mosca è “in guerra con il mondo intero, come nella Grande Guerra Patriottica. L’intera Europa era contro di noi. E adesso è lo stesso, non gli è mai piaciuta la Russia”