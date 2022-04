Armi segrete russe, a cosa allude Putin con le sue ultime minacce

4/7 ©Ansa

Ci sono poi i missili ipersonici come il Kinzhal, che la Russia è stato il primo Paese a usare in combattimento proprio in Ucraina per distruggere tra l'altro depositi di armi nemici. Sono vettori che raggiungono una velocità almeno cinque volte superiore a quella del suono (6.190 km all'ora), raggiungendo potenzialmente in un'ora qualsiasi obiettivo nel mondo (Nella foto, missile ipersonico Kinzhal)

Russia, dai missili ai sottomarini: le armi più sofisticate dell’arsenale di Putin