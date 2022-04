7/11 ©Ansa

In base alle norme che regolano i rapporti contrattuali, le fatture dovrebbero essere saldate in euro. Eni non ha commentato le indiscrezioni sull'apertura del conto e avrebbe avviato una verifica sui meccanismi possibili per portare a termine le operazioni di pagamento. Al momento Gazprombank non è inserita nella lista delle istituzioni colpite dalle sanzioni europee e sul gas russo non è in vigore nessun embargo