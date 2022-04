Ucraina, dal 1° maggio Kherson introdurrà il rublo: ecco perché

Mondo

Russia: missili e sottomarini, le armi più sofisticate dell’arsenale

Mosca è dotata di mezzi bellici innovativi. Tra i fiori all'occhiello dei programmi di difesa c’è il missile intercontinentale Sarmat, che potrebbe in futuro trasportare un'altra “super arma”, la testata ipersonica planante Avangard, ritenuta in grado di aggirare molte difese antimissile. Ecco come Mosca potrebbe colpire i suoi nemici

L’arsenale russo possiede una serie di armi molto sofisticate, che vanno dai razzi ai sottomarini. Il fiore all'occhiello dei programmi di difesa di Mosca per lo sviluppo di sistemi militari innovativi è il missile intercontinentale Sarmat, di cui solo una settimana fa Vladimir Putin osservava compiaciuto il lancio "perfettamente riuscito" (in foto) dal cosmodromo di Plesetsk, sul mar Bianco. Un’arma che "non ha eguali" al mondo, "in grado di eludere ogni sistema di difesa missilistica". Una "super arma", come l'hanno ribattezzata i media russi

MISSILI INTERCONTINENTALI - In cima alla lista c'è il missile balistico con capacità atomica Sarmat (in foto), che può arrivare a colpire gli Stati Uniti e secondo l'agenzia spaziale Roscosmos sarà in grado di garantire la sicurezza russa per i prossimi 30-40 anni. Un vettore in grado di trasportare 15 testate nucleari e sganciarle lungo una traiettoria di volo fino a 18.000 chilometri