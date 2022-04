2/11 Twitter - DW News

Il 25 e il 26 aprile sono stati colpiti il ministero della Sicurezza stradale della capitale Tiraspol, una base militare e le antenne del centro di trasmissione della radio russa. Da subito i separatisti hanno accusato l’Ucraina per gli attacchi. Altrettanto velocemente Kiev ha puntato il dito contro il Cremlino: Mosca, come già fatto con l’Ucraina, starebbe organizzando una messinscena per giustificare una sua futura e pervasiva presenza militare nella zona

Guerra in Ucraina, lo speciale di Sky TG24