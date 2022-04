Transnistria, cosa c'entrano gli attacchi con la guerra Russia-Ucraina

9/10 ©Getty

Da allora il contingente è rimasto lì per controbilanciare la Romania, Paese Nato con una forte influenza su Chisinau che, come Mosca, aveva addestrato e armato una delle due fazioni in lotta. La Transnistria potrebbe diventare un fronte supplementare per la conquista dello strategico porto di Odessa, distante appena 104 chilometri da Tiraspol (nella foto un cartello filo-russo in città)