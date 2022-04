7/10 ©Getty

Da quando è iniziata la guerra in Ucraina, la Moldavia ha accolto diversi profughi e chiesto di entrare nell’Unione europea. Anche per questo, ha ricordato Paet, il Parlamento europeo ha approvato "un pacchetto di supporto macrofinanziario" in suo favore. Per ridurre l'impatto della guerra, il Paese ha anche deciso di non sanzionare la Russia. "Se lasciamo il Paese senza carburante e destabilizziamo la situazione qui da noi, non servirà a nessuno", ha spiegato la presidente Maia Sandu (in foto)